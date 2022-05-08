ليفربول يتعثر بالتعادل مع توتنهام

تعثّر ليفربول في السباق المحتدم على لقب الدوري الانجليزي لكرة القدم بتعادله 1-1 أمام ضيفه توتنهام يوم السبت ضمن منافسات المرحلة السادسة والثلاثين، مهديًا خدمة ثمينة لمانشستر سيتي قبل ثلاث مباريات من النهاية.

وبات في رصيد ليفربول 83 نقطة في الصدارة بفارق الاهداف عن سيتي الذي سيستعيدها في حال فوزه أو حتى تعادله مع ضيفه نيوكاسل يوم الاحد. وتقدم توتنهام عبر الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين (56) فيما أحرز الكولومبي لويس دياز هدف التعادل لأصحاب الارض (74).

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وفي حال خروج سيتي بالنقاط الثلاث، سيقطع شوطًا كبيرًا نحو التتويج بلقبه الرابع في الدوري في آخر خمسة مواسم، ويحرم ليفربول من التتويج بالرباعية بعد أن وصل الى نهائي دوري أبطال أوروبا لمواجهة ريال مدريد الاسباني وبلغ نهائي الكأس حيث سيواجه تشلسي السبت المقبل وتوج سابقًا بكأس الرابطة.

ويلتقي كل من ليفربول وسيتي في مبارياته الثلاث الاخيرة مع أستون فيلا وولفرهامبتون، فيما يواجه سيتي وست هام ويلتقي ليفربول مع ساوثمبتون.

في الصراع على مراكز دوري الابطال، بات في رصيد توتنهام 62 نقطة في المركز الخامس، متخلفًا بنقطة عن أرسنال الرابع الذي يحتل آخر المراكز المؤهلة ويستقبل ليدز يونايتد الاحد وخمس عن تشلسي الثالث.

وهدد أولا فريق المدرب الالماني يورغن كلوب عبر السنغالي ساديو مانيه بتسديدة بيمناه من خارج المنطقة تصدى لها الحارس الفرنسي هوغو لوريس (3)، قبل أن يرد الاوروغوياني رودريغو بنتانكور بتسديدة بيسراه بعيدة أيضًا تصدى لها الحارس البرازيلي أليسون بيكر (7).

وكاد راين سيسينيون يتسبب بهدف بعدما أعاد الكرة بشكل خاطئ الى حارسه، التقطها لوريس قبل أن تصل الى المصري محمد صلاح (28).

وضغط ليفربول بشكل كبير في الشوط الاول في حين اعتمد توتنهام على المرتدات، وكاد أصحاب الارض يفتتحوا التسجيل لولا نابت العارضة عن الحارس لإنقاذ رأسية الهولندي فيرجل فان دايك (39).

وشهدت نهاية الشوط الاول فرصتين خطيرتين من الفريقين، أولهما لدياس بتسديدة من الخارج تصدى لها لوريس قبل أن ترتد كرة الدنماركي بيار إيميل هويبرغ من القائم بتسديدة بعيدة أيضًا (42).

وافتتح توتنهام التسجيل بعدما وصلت الكرة الى هاري كاين على مشارف المنطقة ومهّد الطريق لنفسه ومرر الى سيسينيون داخل المنطقة الذي تابعها عرضية الى سون على باب المرمى تابعها في الشباك (56)، رافعًا رصيده الى 20 هدفًا في الدوري هذا الموسم متخلفًا باثنين عن المتصدر صلاح.

وأجرى كلوب تغييرين Tدفع بالبرتغالي ديوغو جوتا والمدافع اليوناني كونستانتينوس تسيميكاس بدلا من جورادن هندرسون والاسكتلندي أندرو روبرتسون.

ونجح ليفربول بعد الضغط في تسجيل هدف التعادل عبر دياس بتسديدة من خارج المنطقة ارتدت من بنتانكور قبل أن تتابع طريقها الى الشباك.