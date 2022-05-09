.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أتلتيكو مدريد يهزم الريال بجزائية كاراسكو ويعزز حظوظه "الأوروبية"

  • الخط
الهدف الوحيد

أتلتيكو مدريد يهزم الريال بجزائية كاراسكو ويعزز حظوظه "الأوروبية"

مدريد - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

عزز أتلتيكو مدريد آماله في التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا 1 - صفر على جاره اللدود وضيفه ريال مدريد، يوم الأحد، في قمة مباريات المرحلة الخامسة والثلاثين للمسابقة المحلية.

وارتفع رصيد أتلتيكو مدريد، الذي حقق فوزه الثاني في لقاءاته الخمسة الأخيرة بالمسابقة، إلى 64 نقطة في المركز الرابع، بفارق 6 نقاط أمام ريال بيتيس، صاحب المركز الخامس، قبل خوض الفريقين مبارياتهما الثلاث الأخيرة بالبطولة هذا الموسم.

في المقابل، توقف رصيد الريال، الذي توج بلقب الدوري هذا الموسم رسميا في المرحلة الماضية، عند 81 نقطة في الصدارة.

وتقمص يانيك كاراسكو دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله هدف أتلتيكو الوحيد في الدقيقة 40 من ركلة جزاء، ليقود فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني لتحقيق انتصاره الأول على الفريق الملكي بالدوري الإسباني منذ فبراير 2016.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
غموض حول التغييرات التي تحدث عنها إيلون ماسك حول تويتر غموض حول التغييرات التي تحدث عنها إيلون ماسك حول تويتر
اكتشف المزيد