أرتيتا: ديربي شمال لندن "مفترق طرق"

أكد ميكل أرتيتا مدرب أرسنال أن المباراة في ضيافة غريمه في شمال لندن توتنهام هوتسبير يوم الخميس قد تمثل لحظة حاسمة في موسم الفريق، حيث يتطلع إلى الوجود في المربع الذهبي من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
ويدخل أرسنال صاحب المركز الرابع المباراة بفارق أربع نقاط عن توتنهام ويدرك أن الفوز سيكون كافيا لتأمين مكانه في دوري الأبطال لأول مرة منذ 2017.
وقال أرتيتا للصحافيين بعد الفوز 2-1 على ليدز يونايتد يوم الأحد: سنذهب لتلك المباراة بنفس الحماس الذي نمتلكه دائما، لكن مع
العلم أن هذه قد تكون لحظة حاسمة، يمكن أن يمثل ذلك حافزا إضافيا لنا لتحقيق الأمر.
وكان منصب أرتيتا في خطر عندما بدأ الموسم بهزائم متتالية أمام برنتفورد وتشيلسي ومانشستر سيتي في أغسطس ، لكن المدرب الإسباني رد على المشككين ووقع الأسبوع الماضي عقدا جديدا حتى 2025.
وقال أرتيتا :لقد حصلنا على الحق في خوض هذه المباراة في هذا السياق. بدأنا الموسم بغياب تسعة أو عشرة لاعبين وباللعب أمام أفضل فريقين في أوروبا.
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