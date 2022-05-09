الاتحاد الألماني يحقق مع شالكه وكولون

بدأ الاتحاد الألماني لكرة القدم تحقيقات بشأن اقتحام المشجعين ملعبي شالكه وكولون خلال منافسات مطلع هذا الأسبوع، إذ أعلن يوم الاثنين أنه جرى إبلاغ الناديين بالأمر ومطالبتهما بتقديم إفادة بهذا الشأن.



واقتحم نحو ألفي مشجع لفريق الدرجة الثانية شالكه أرضية الملعب وألحقوا به أضرارا كما انتزعو شباك المرمى، في إطار الاحتفال بالفوز على سانت باولي 3 - 2 وضمان العودة مجددا إلى دوري الدرجة الأولى، وذلك قبل مرحلة واحدة متبقية في منافسات دوري الدرجة الثانية.

وكان عدد كبير من مشجعي كولون قد اقتحموا أرضية ملعب الفريق عقب المباراة التي خسرها أمام ضيفه فولفسبورغ بهدف مساء السبت في المرحلة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الألماني إذ حسمت نتائج فرق أخرى مشاركته الأوروبية بالموسم المقبل.