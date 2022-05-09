الاتحاد الألماني يحقق مع شالكه وكولون

بدأ الاتحاد الألماني لكرة القدم تحقيقات بشأن اقتحام المشجعين ملعبي شالكه وكولون خلال منافسات مطلع هذا الأسبوع، إذ أعلن يوم الاثنين أنه جرى إبلاغ الناديين بالأمر ومطالبتهما بتقديم إفادة بهذا الشأن.
واقتحم نحو ألفي مشجع لفريق الدرجة الثانية شالكه أرضية الملعب وألحقوا به أضرارا كما انتزعو شباك المرمى، في إطار الاحتفال بالفوز على سانت باولي 3 - 2 وضمان العودة مجددا إلى دوري الدرجة الأولى، وذلك قبل مرحلة واحدة متبقية في منافسات دوري الدرجة الثانية.
وكان عدد كبير من مشجعي كولون قد اقتحموا أرضية ملعب الفريق عقب المباراة التي خسرها أمام ضيفه فولفسبورغ بهدف مساء السبت في المرحلة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الألماني إذ حسمت نتائج فرق أخرى مشاركته الأوروبية بالموسم المقبل.
-
"اعتداء وإهانة وسرقة" خلال احتفالات جماهير شالكه بالعودة للدوري الألمانيتعرض عدة مشجعين لفريق شالكه لإصابات لدى نزول نحو ألفي مشجع إلى أرضية الملعب للاحتفال بصعود الفريق من جديد إلى دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم ... رياضة
-
شالكه يوقع عقد رعاية مع بديل "غازبروم"وقع نادي شالكه الألماني لكرة القدم عقدا مع راع رئيسي جديد، حيث تعاقد مع شركة "فيفاوست" للإسكان، وذلك بعد إنهاء شراكته مع شركة "غازبروم" الروسية.وذكر ... رياضة
-
شالكه يلغي شراكته مع غازبروم الروسيةأعلن نادي شالكه الألماني لكرة القدم إلغاء شراكته مع شركة الغاز الروسية المملوكة للدولة غازبروم قبل الموعد المحدد.وقال شالكه على تويتر يوم الاثنين ... رياضة عالمية