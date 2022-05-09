بيكهام يأمل استمرار رونالدو مع مانشستر يونايتد

ينوي مانشستر يونايتد المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إجراء تغييرات كبيرة بعد موسم محبط جديد، لكن لاعبه السابق ديفيد بيكهام يأمل في استمرار كريستيانو رونالدو لعام آخر على الأقل.
وخسر يونايتد 4-صفر أمام برايتون آند هوف ألبيون مطلع هذا الأسبوع، ليتأكد أنه لن يستطيع إنهاء الموسم في مركز أفضل من السادس، ما يعني الغياب عن دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
وعين يونايتد المدرب إريك تن هاغ خلفا للمدرب المؤقت رالف رانغنيك بعد نهاية الموسم الجاري، ومن المنتظر أن يجري المدرب الهولندي تغييرات عديدة في التشكيلة قبل الموسم الجديد.
وأحرز رونالدو 24 هدفا في كل المسابقات هذا الموسم، ويأمل بيكهام، الذي ارتدى أيضا مثل كريستيانو القميص رقم 7 في يونايتد، أن يستمر المهاجم البرتغالي البالغ عمره 37 عاما في صفوف الفريق.
وقال بيكهام لشبكة "سكاي سبورتس" على هامش سباق جائزة ميامي الكبرى في بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات: إنه مهم له.. كلنا نعرف ماذا يعني يونايتد له. إنه لا يزال يفعل أفضل شيء يفعله. أن تفعل ما تفعله في هذا العمر هو أمر مذهل، لذا أتمنى أن يستمر لعام واحد أو لعامين.
وأضاف بيكهام، الذي أحرز لقب الدوري ست مرات مع يونايتد، إن الجماهير ساندت الفريق في أوقات صعبة، حيث توج النادي باللقب لآخر مرة في موسم 2012-2013.
وأتبع: إنها نهاية صعبة للموسم، أعتقد أن الكثير من المشجعين يستحقون الشكر لأنها كانت سنة صعبة ومليئة بفترات الصعود والهبوط.
وختم: فعل اللاعبون أقصى ما لديهم وكذلك المدرب. عدت إلى الملعب منذ عدة أشهر ووجدت كل المقاعد ممتلئة، لذا لا تزال الجماهير تثق وتدعم وتأتي من أجل مساندة الفريق.
-
بعد فشل بلوغ "الأبطال".. تخفيض راتب رونالدويعيش البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الحالي أحد أسوأ مواسمه على الإطلاق، فبعد فشل الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا، سيغيب رونالدو ... رياضة
-
رانغنيك: رونالدو لا يريد اللعب في قلب الهجومأكد المدرب المؤقت رالف رانغنيك أن مانشستر يونايتد يجب أن يتعاقد مع مهاجمين اثنين "يجيدان كرة القدم الحديثة" لإضافة جودة حقيقية للفريق عندما يبدأ ... رياضة
-
ريال مدريد يريد عودة رونالدوتزداد التكهنات حول عودة عاطفية للبرتغالي كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لريال مدريد ولاعب مانشستر يونايتد الحالي، لفريقه الإسباني مرة أخرى، خاصة في ... رياضة