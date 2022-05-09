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بيكهام يأمل استمرار رونالدو مع مانشستر يونايتد

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بيكهام رونالدو
رونالدو سجل 24 هدفاً مع يونايتد خلال الموسم الحالي

بيكهام يأمل استمرار رونالدو مع مانشستر يونايتد

مانشستر - رويترز

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ينوي مانشستر يونايتد المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إجراء تغييرات كبيرة بعد موسم محبط جديد، لكن لاعبه السابق ديفيد بيكهام يأمل في استمرار كريستيانو رونالدو لعام آخر على الأقل.

وخسر يونايتد 4-صفر أمام برايتون آند هوف ألبيون مطلع هذا الأسبوع، ليتأكد أنه لن يستطيع إنهاء الموسم في مركز أفضل من السادس، ما يعني الغياب عن دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وعين يونايتد المدرب إريك تن هاغ خلفا للمدرب المؤقت رالف رانغنيك بعد نهاية الموسم الجاري، ومن المنتظر أن يجري المدرب الهولندي تغييرات عديدة في التشكيلة قبل الموسم الجديد.

وأحرز رونالدو 24 هدفا في كل المسابقات هذا الموسم، ويأمل بيكهام، الذي ارتدى أيضا مثل كريستيانو القميص رقم 7 في يونايتد، أن يستمر المهاجم البرتغالي البالغ عمره 37 عاما في صفوف الفريق.

وقال بيكهام لشبكة "سكاي سبورتس" على هامش سباق جائزة ميامي الكبرى في بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات: إنه مهم له.. كلنا نعرف ماذا يعني يونايتد له. إنه لا يزال يفعل أفضل شيء يفعله. أن تفعل ما تفعله في هذا العمر هو أمر مذهل، لذا أتمنى أن يستمر لعام واحد أو لعامين.

وأضاف بيكهام، الذي أحرز لقب الدوري ست مرات مع يونايتد، إن الجماهير ساندت الفريق في أوقات صعبة، حيث توج النادي باللقب لآخر مرة في موسم 2012-2013.

وأتبع: إنها نهاية صعبة للموسم، أعتقد أن الكثير من المشجعين يستحقون الشكر لأنها كانت سنة صعبة ومليئة بفترات الصعود والهبوط.

وختم: فعل اللاعبون أقصى ما لديهم وكذلك المدرب. عدت إلى الملعب منذ عدة أشهر ووجدت كل المقاعد ممتلئة، لذا لا تزال الجماهير تثق وتدعم وتأتي من أجل مساندة الفريق.

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