تشافي: المشاكل المالية حرمت برشلونة من هالاند

يعتقد تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم أن المشاكل المالية لبرشلونة كانت العامل الأساسي لفشل التعاقد مع النجم النرويجي إرلينغ هالاند الذي بات على خطوة واحدة من الانتقال إلى مانشستر سيتي.
وذكرت تقارير إخبارية على نطاق واسع أن مانشستر سيتي سيعلن خلال هذا الأسبوع عن إتمام صفقة التعاقد مع هالاند، إذ أبدى حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز استعداده لتفعيل الشرط الجزائي في عقد هالاند مع دورتموند، وقيمته 75 مليون يورو .
وتردد أن برشلونة وريال مدريد كانا يرغبان بشكل جاد في التعاقد مع هالاند الذي سجل لدورتموند 28 هدفا خلال 29 مباراة في كل المسابقات هذا الموسم.
لكن برشلونة لا يزال يعاني من مشاكل مالية كانت قد تسببت في رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن الفريق قبل بداية هذا الموسم.
وقال تشافي خلال مؤتمر صحفي عقد قبل مباراة برشلونة المقررة أمام سلتا فيغو الثلاثاء ضمن منافسات الدوري الإسباني : الأمر لم يحسم بشكل رسمي، عندما يكون كذلك، ستسألونني مجددا، هل استبعد انضمامه لنا؟ لن أكذب عليكم، الأمر صعب للغاية في ظل وضعنا الاقتصادي.
وأضاف : مانشستر سيتي أحرز العديد من الألقاب ويتنافس على أعلى مستوى. وإذا حدثت الصفقة، فهذا سيكون بسبب مشكلاتنا المالية.
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