جيرارد: كلوب الأفضل في العالم

قال ستيفن جيرارد مدرب أستون فيلا إن إنهاء فريقه الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بين أول عشرة مراكز سيكون أمرا جيدا بعدما تولى المسؤولية عندما كان يتقدم بنقطتين فقط على منطقة الهبوط.

وكان فيلا في المركز 16 عندما تولى مدرب رينجرز السابق المسؤولية في نوفمبر تشرين الثاني. ويحتل فيلا المركز 11 حاليا متأخرا بنقطة واحدة عن كريستال بالاس قبل استضافة ليفربول يوم الثلاثاء.

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وأبلغ جيرارد الصحافيين يوم الاثنين "ستكون نهاية مرضية للموسم بالنظر إلى ما كنا عليه عندما توليت المنصب. المهمة الأولى كانت التقدم بالفريق إلى منطقة الأمان. الآن وقبل أربع جولات من النهاية يمكننا إنهاء الموسم بين أول عشرة مراكز".

وأضاف "أعتقد أن هذا سيكون أمرا إيجابيا للغاية بالنظر إلى أن النادي لم يفعل ذلك منذ عقد من الزمان. هذا من شأنه أن يمنحنا قاعدة إيجابية لإعداد قوي للموسم المقبل".

ويواجه فيلا ليفربول الذي يتطلع إلى مواصلة الضغط على مانشستر سيتي متصدر الدوري مع اقتراب السباق على اللقب من نهاية.

وقال جيرارد، الذي بدأ مسيرته مع ناشئي ليفربول قبل أن يلعب لعقدين في النادي، إن فريق المدرب يورغن كلوب هو "الأفضل في العالم" حاليا.

وتابع "(ليفربول) فريق على أعلى مستوى، نحن ندرك جيدا التحدي الذي سنواجهه. تحدثت عدة مرات عن مدى احترامي للمدرب والطاقم التدريبي هناك. إما أن تخشى ذلك أو تنتظر وتتعامل مع الأمر وتعثر على فرصتك في المباراة".

وأكد جيرارد أن لاعب خط الوسط جيكوب رامسي سيغيب عن المباراة بسبب إصابة في الفخذ.