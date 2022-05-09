غريليش: الفوز على نيوكاسل مسح أحزان خسارة ريال مدريد

أكد جاك غريليش لاعب وسط مانشستر سيتي أن الفوز الساحق لفريقه على نيوكاسل يونايتد شكل ردا مثاليا على خروج الفريق بشكل مؤلم من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ما وضعه في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز في ظل مساعيه لنيل اللقب.



وخاض سيتي المباراة عقب هزيمته في قبل نهائي دوري الأبطال أمام ريال مدريد في مواجهة مثيرة، لكن ثنائية رحيم سترلينغ وأهداف إيمريك لابورت ورودري والبديل فيل فودن شكلت نقطة محورية في استنهاض همة فريق المدرب بيب غوارديولا من جديد.



وعقب الفوز 5-صفر، بات سيتي متقدما الآن بفارق ثلاث نقاط عن ليفربول قبل ثلاث جولات على النهاية إضافة لامتلاكه فارق أهداف أفضل.



وقال غريليش للصحافيين: كنا نعلم دوما أننا سنتعرض لضغوط خاصة بعد الهزيمة من ريال مدريد، لكن عدنا إلى سابق عهدنا بشكل مثالي. تماسكنا معا كوحدة واحدة، وهو ما كان ضروريا.



وواصل: علينا فقط أن نفوز في كل مباراة بمجهودنا، نحن نتصدر حاليا. لا يمكننا النظر لما يجري حولنا. علينا فقط الفوز في كل مباراة. يجب أن نعود للعمل بكل جدية لأن لدينا مباراة كبيرة أخرى يوم الأربعاء.



وقال غريليش إن الفوز على نيوكاسل المتألق كان الأمر الأكثر أهمية بعد تعادل ليفربول 1-1 مع توتنهام هوتسبير.



وأضاف غريليش الذي أرسل تمريرة حاسمة قبل النهاية سجل منها زميله سترلينغ: لعبنا أمام فريق جيد وهو نيوكاسل. يقدم أداء رائعا منذ يناير. وقمنا بتقديم أداء مثالي.



ويواجه سيتي منافسه وولفرهامبتون واندرارز يوم الأربعاء.

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