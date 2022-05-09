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كلوب يرد على غوارديولا: نصف سكان ليفربول فقط معنا

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غوارديولا كلوب
بيب ويورغن خلال مباراة سابقة

كلوب يرد على غوارديولا: نصف سكان ليفربول فقط معنا

ليفربول - رويترز

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رد يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي على بيب غوارديولا نظيره في مانشستر سيتي قائلاً بأن نصف مدينة ليفربول فقط تتمنى أن يحقق الفريق بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال بيب غوارديولا مدرب سيتي إن "كل الناس في هذا البلد" تدعم ليفربول في الصراع على اللقب، لكن كلوب قلل من أهمية ذلك، وقال إن المدرب الإسباني أطلق هذه التعليقات في خضم اللحظة.

ورد كلوب: أنا أقيم في ليفربول. هنا الكثير من الناس تريد فوزنا بلقب الدوري وهذا بكل تأكيد، لكن حتى هنا فالنسبة تبلغ حوالي 50 بالمئة.

وتعادل ليفربول 1-1 مع توتنهام هوتسبير مطلع الأسبوع الحالي، ليتأخر في صراع اللقب بعد فوز سيتي على نيوكاسل يونايتد، وتعرض كلوب لسؤال عما إذا كان أبلغ لاعبيه بانتهاء السباق مع منافسه.

وقال كلوب للصحافيين قبل اللعب في ضيافة أستون فيلا في الدوري يوم الثلاثاء: لا أعتقد أني قلت ذلك لأني أعتقد أن الأمور واضحة وأنها لم تحسم بعد، وذلك بغض النظر عما حدث.

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