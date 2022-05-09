مهاجم ليفربول: مانشستر يونايتد في مكانه الطبيعي الآن

يعتقد بيتر كراوتش مهاجم ليفربول والمنتخب الإنجليزي السابق أن مانشستر يونايتد بات في مكانه الطبيعي الآن وذلك عقب الخسارة المدوية التي تلقاها أمام برايتون بأربعة أهداف دون رد وضياع فرصة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وكتب كراوتش (42 مباراة دولية مع إنجلترا) في "ديلي ميل" الآن هذا أصبح أسوأ موسم في تاريخ مشاركات مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ بدايته، لكن ما يثير استغرابي هو رد فعل المشجعين الذين تفاجأوا من تلك الخسارة، لكن الحقيقة أن هذا واقع مانشستر يونايتد اليوم، وهو الآن في مكانه الطبيعي.



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وواصل: النادي يملك تاريخاً عظيماً ودائماً ما ينتظر منه تحقيق البطولات، لكن هذا كان في وقت السير أليكس فيرغسون، اليوم هو نادٍ مختلف ومفكك، وفي حقبة ما بعد فيرغسون بات من المحتمل أن يخسر الفريق أمام برايتون في أي يوم، لذا يجب التوقف عن التظاهر بالصدمة عن حدوث مثل هذه النتائج.

وختم: يونايتد يحتاج إلى التغيير، وأمام تن هاغ مهمة كبيرة، وينتظر منه اتخاذ قرارات صارمة بشأن بعض اللاعبين، ومع ذلك يجب دعمه بالأدوات المناسبة ليكون ناجحاً.



ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في ترتيب أندية الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 58 نقطة.