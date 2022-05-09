ميلان يستعيد صدارته بثلاثية فيرونا

استعاد فريق ميلان صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما قلب تأخره بهدف نظيف أمام مضيفه فيرونا إلى فوز 3 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة السادسة والثلاثين من المسابقة، والتي شهدت أيضا تعادل كالياري مع ساليرنيتانا 1 - 1 ،وفوز أتالانتا على سبيزيا 3 - 1 ،وفينيزيا على بولونيا 4 - 3.

وتقدم فيرونا بهدف سجله ديفيد فاراوني في الدقيقة 38، قبل أن يسجل ميلان ثلاثة أهداف عن طريق ساندرو تونالي (هدفين) في الدقيقتين الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول و50 ،وأليساندرو فلورينزي في الدقيقة 86. ورفع ميلان رصيده إلى 80 نقطة ليستعيد صدارة الترتيب، التي فقدها لمصلحة إنتر ميلان عقب فوزه على إمبولي 4 - 2 يوم الجمعة، في المقابل، توقف رصيد فيرونا عند52 نقطة في المركز التاسع.

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وفي المباراة الثانية، حافظ فريق كالياري على فرصه في البقاء بالدوري الإيطالي بعد تعادله مع ساليرنيتانا 1 - 1. وتقدم ساليرنيتانا بهدف سجله سيموني فيردي في الدقيقة 68 من ركلة جزاء، وتعادل كالياري عن طريق جيورجيو ألتاري في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع للمباراة. وشهدت المباراة طرد فرانك ريبيري لاعب ساليرنيتانا في الدقيقة 69.

ورفع كالياري رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثامن عشر، كما رفع ساليرنيتانا رصيده إلى 30 في المركز السابع عشر.

وفي المباراة الثالثة، أبقى فينيزيا على فرصه في البقاء بالدوري الصعب على بولونيا 4 - 3.

وسجل أهداف فينيزيا توماس هنري في الدقيقة الرابعة وسفيان كييني في الدقيقة 19 وماتيا أرامو في الدقيقة 78 من ركلة جزاء، ودينيس جونسون في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

فيما سجل أهداف بولونيا ريكاردو أورسوليني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول ،وماركو أرناوتوفيتش في الدقيقة 55 وجيردي شوتن في الدقيقة 68.

ورفع فينيزا رصيده إلى 25 نقطة في المركز العشرين الأخير، بفارق خمس نقاط عن المنطقة الآمنة. فيما توقف رصيد بولونيا عند 43 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفي المباراة الرابعة، فاز فريق أتالانتا على مضيفه سبيزيا 3 - 1. وسجل أهداف أتالانتا لويس مورييل وبيرات ديمسيتي وماريو باساليتش في الدقائق 15 و73 و87، فيما سجل هدف سبيزيا دانييلي فيردي في الدقيقة 30. ورفع أتالانتا رصيده إلى 59 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد سبيزيا عند 33 نقطة في المركز السادس عشر.