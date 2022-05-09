هالاند يجري الفحص الطبي في بروكسل قبل الانضمام لسيتي

ذكرت تقارير إخبارية يوم الاثنين أن النرويجي إرلينغ هالاند نجم هجوم بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم أبلغ ناديه بأنه سيرحل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم، لينضم إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

وذكرت شبكة سكاي" التليفزيونية وبوابة "ذا أثلتيك" الإخبارية أن فيران سوريانو الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر سيتي أبلغ نظيره في بوروسيا دورتموند هانز يواخيم فاتزكه بأن النادي سيفعل الشرط الجزائي في عقد هالاند، وقيمته 75 مليون يورو.

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ولم يتسن الوصول إلى تعليق من نادي دورتموند على الفور، لكن سيبستيان كيل رئيس لجنة اللاعبين المحترفين بالنادي الألماني كان قد صرح لقناة "شبورت 1" يوم الأحد بأن مستقبل هالاند قد يحسم خلال أيام.

وبحسب صحيفة "نيوفسبلاد" البلجيكية فإن هالاند أنهى الكشف الطبي في مستشفى ايراسموس في بروكسل يوم الاثنين في الوقت الذي أوضح فيه دورتموند أنه تم منح أجازة للاعب "للاعتناء بأمور شخصية".

ووفقا للصحيفة البلجيكية فإن الطاقم الطبي في مستشفى إيراسموس اندهشوا من الحضور المفاجئ لأحد أكثر اللاعبين المطلوبين على مستوى العالم. وتردد أن هالاند فضل إجراء الكشف الطبي في بروكسل تجنبا لحدوث أي ضجة.

وجرى تحديد البديل المحتمل لهالاند بالفعل، حيث يتطلع سيبستيان كيل إلى أن يحسم النادي قريبا صفقة ضم الألماني الدولي كريم أديمي لاعب ريد بول سالزبورغ النمساوي. وكان هالاند قد انضم إلى دورتموند قادما من سالزبورغ عام 2020 في صفقة قيمتها 20 مليون يورو.