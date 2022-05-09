هالاند يقترب من إتمام صفقة انتقاله إلى سيتي

كشفت تقارير إعلامية مختلفة يوم الاثنين، أن إرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند اقترب من إتمام انتقاله في صفقة ضخمة إلى مانشستر سيتي متصدر وحامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وهالاند من أبرز اللاعبين المنتظر انتقالهم هذا الصيف، إذ أحرز المهاجم النرويجي 61 هدفا في 66 مباراة بالدوري مع دورتموند منذ الانضمام في وقت مبكر من 2020.
وترغب أندية أوروبية كبيرة في ضم هالاند ومنها ريال مدريد وباريس سان جيرمان وسيتي.
وذكرت شبكة "سكاي" في ألمانيا، صاحبة حقوق بث الدوري الألماني يوم الاثنين أن هالاند أبلغ دورتموند أنه يرغب في الرحيل، وأن سيتي تواصل مع النادي الألماني لدفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب.
وأكدت وسائل إعلام أخرى، منها صحيفة "بيلد" ومجلة "كيكر" دون توضيح المصدر، أن الصفقة قد تحسم في الأيام القليلة المقبلة، بينما لم يعلق دورتموند على الأمر.
وقال سيباستيان كيل المدير الرياضي لدورتموند يوم الأحد إن النادي يريد توضيحا بخصوص هالاند خلال الأسبوع الجاري.
وذكرت تقارير أن دورتموند مهتم بالتعاقد مع كريم أديمي مهاجم سالزبورغ كبديل محتمل للهداف النرويجي.
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