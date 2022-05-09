وكيل صلاح يستفز ليفربول بـ"تغريدة ماني"

أثار رامي عباس عيسى وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، الجدل عقب تفضيله لتغريدة تتحدث عن انتقال ساديو ماني زميل موكله في النادي إلى بايرن ميونخ.
ويرتبط الثنائي بعقدين مع ليفربول حتى صيف 2023، وفي الوقت الذي لم يصل ليفربول وصلاح إلى اتفاق، لا يتردد الكثير حول عقد النجم السنغالي.
وفضل عيسى تغريدة تتحدث عن اقتراب بايرن ميونخ من التعاقد مع النجم الدولي السنغالي، ما أثار الكثير من ردود الأفعال الغاضبة تجاهه من جماهير ليفربول، قبل أن يلغي تفضيل التغريدة.
وبحسب شبكة "سكاي" التليفزيونية، فإن حسن صالح حميدزيتش المدير الرياضي لبايرن تحدث إلى وكيل أعمال اللاعب قبل أيام في مايوركا، مشيرة إلى أن بايرن لم يبدأ التفاوض بعد مع ليفربول بشأن ضم ماني (30 عاماً) .
ومن المتوقع أن يخلف ماني سيرج غنابري، بعد تعطل مفاوضات النادي البافاري مع اللاعب بشأن تجديد عقده الذي ينتهي العام المقبل.
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