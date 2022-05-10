توخيل بألم: تشيلسي مجرد "متفرج" في سوق الانتقالات

كشف الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم عن عدم اقتناعه بالوضع الحالي للنادي في سوق انتقالات اللاعبين وعدم قدرة الفريق على اتخاذ خطوات بشأن التعاقدات.

وقال توخيل يوم الثلاثاء: أعتقد أنه يمكن أن ينتهي بك الأمر في موقف يتحدث فيه اللاعبون إلى أندية أخرى في نهاية الموسم ويصابون بالتشتت، يكون الأمر أسهل عندما يمكنك التصرف بحرية والمشاركة في المفاوضات.

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وطبقا للعقوبات المفروضة من الحكومة البريطانية على النادي ومالكه الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، لا يستطيع تشيلسي التفاوض أو إبرام عقود جديدة مع أي لاعبين، وقال توخيل: يسود الشعور بأننا نشاهد فقط التطورات، التي لا نحبها.

وأعلن اللاعب الألماني الدولي أنطونيو روديغر، مثل عدد آخر من لاعبي الفريق ، رحيله عن تشيلسي هذا الصيف.

ويبدو النادي، الذي يتأهب لعملية بيعه رسميا ، مهددا بفقدان عدد من اللاعبين هذا الصيف.

ويرى توخيل أن هذا الوضع ربما سيترك أثرا على أداء الفريق داخل الملعب علما بأن تشيلسي لم يحقق الفوز في آخر ثلاث مباريات خاضها بالدوري الإنجليزي.

ورغم هذا، لا يلقي توخيل بأي لوم على اللاعبين. وقال المدرب الألماني: هذا ليس هو الوقت الذي نشير فيه إلى اللاعبين.