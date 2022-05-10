دورتموند يعوض هالاند بالشاب أديمي

كشف تقرير إخباري يوم الثلاثاء أن المهاجم الألماني كريم أديمي موجود حاليا بنادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم من أجل الخضوع للفحوص الطبية اللازمة تمهيدا لضمه إلى صفوف الفريق.

وذكرت شبكة "سكاي" التليفزيونية أن نادي ريد بول سالزبورغ النمساوي، الذي يلعب له أديمي، سمح للاعب بالخضوع لتلك الفحوص الطبية قبل الإعلان عن حسم الصفقة رسميا.

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وتتراوح قيمة الصفقة بين 30 و40 مليون يورو، وسيوقع اللاعب عقدا لمدة خمسة أعوام تنتهي في عام 2027 .

وتوج أديمي مع المنتخب الألماني للشباب بلقب البطولة الأوروبية للشباب تحت 21 عاما في العام الماضي، وبعدها شارك في ثلاث مباريات مع المنتخب الأول تحت قيادة المدير الفني هانزي فليك.

وينتظر أن يعزز أديمي خط هجوم بوروسيا دورتموند في ظل الرحيل المنتظر للنجم النرويجي إرلينغ هالاند عن الفريق للانضمام لمانشستر سيتي الإنجليزي.