رابطة الدوري الإسباني في بيان: برشلونة سبب خسائرنا

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم يوم الثلاثاء أن إجمالي حجم عائداتها في الموسم الماضي 2020 - 2021 بلغ 3.818 مليار يورو فيما بلغت حجم الخسائر 892 مليون يورو وأن نادي برشلونة تسبب في أكثر من نصف هذه الخسائر.
وكشفت الرابطة عن تقريرها المالي للموسم الماضي والذي كان الأكثر تأثرا بأزمة تفشي وباء "كورونا" وآثاره على مختلف أنشطة الحياة ومنها النشاط الرياضي والكروي.
مادة اعلانية
وأشار التقرير إلى أن أكثر من 60 % من الخسائر تحقق من خلال برشلونة (481 مليون يورو) .
وأشار التقرير المالي إلى أن إجمالي عائدات الأندية في الموسم الماضي بلغ 3.818 مليار يورو بفارق 24.1% عما كان في موسم 2019 -2020
اقرأ أيضاً
-
تشافي: المشاكل المالية حرمت برشلونة من هالانديعتقد تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم أن المشاكل المالية لبرشلونة كانت العامل الأساسي لفشل التعاقد مع النجم النرويجي ... رياضة عالمية
-
برشلونة يتأهل إلى "الأبطال" بفوز صعب على ريال بيتيسحقق برشلونة انتصارا مثيرا خارج ملعبه وتغلب على مضيفه ريال بيتيس 2 - 1 يوم السبت في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.وغادر فريق ... رياضة عالمية
-
الاتحاد الأوروبي: من المحتمل فرض عقوبات على برشلونة ومدريد ويوفنتوسقال ألكسندر شيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إنه لا يزال من المحتمل أن تواجه أندية برشلونة وريال مدريد الإسبانيين ويوفنتوس الإيطالي، ... رياضة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية