رسمياً.. سيتي يتفق مع دورتموند على انتقال هالاند

أعلن نادي مانشستر سيتي متصدر الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الثلاثاء عن توصله إلى اتفاق للتعاقد مع النجم النرويجي إرلينغ هالاند من بروسيا دورتموند الألماني بدءا من أول يوليو المقبل.

وأضاف سيتي في بيان رسمي: سيتم حسم الصفقة بمجرد توصل النادي لاتفاق نهائي مع اللاعب بشأن بنود العقد.

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وبرز هالاند الذي لعب والده ألف-إينغه مع مانشستر سيتي من 2000 إلى 2003، بشكل لافت منذ انتقاله إلى صفوف بوروسيا دورتموند قادما من سالزبورغ النمساوي في يناير 2020، إذ سجل 85 هدفًا في 88 مباراة مع الفريق الألماني.