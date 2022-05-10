رفع عدد الأندية المشاركة في دوري الأبطال إلى 36

أقرّ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إصلاحات على مسابقة دوري أبطال أوروبا من خلال إضافة أربعة أندية، ليرتفع العدد إلى 36 اعتبارا من موسم 2024-2025 كما أعلن الاتحاد القاري الثلاثاء في فيينا.
وسيرتفع بالتالي عدد المباريات التي سيخوضها كل ناد في الدور الأول بنظام المجموعة إلى 8 أمام خصوم مختلفين (4 على أرضه و4 خارجها) بدلا من 6 أمام ثلاثة خصوم (3 ذهاباً و3 إياباً) بحسب النظام الحالي.
وستمنح المقاعد الأربعة الجديدة بحسب عدة معايير، وهي مقعد واحد للنادي الذي يحتل المركز الثالث في الدولة المصنفة خامسة قاريا، ومقعد واحد للنادي المتوج بدوري بلاده من خلال رفع عدد الأندية المتأهلة عبر "مسار الأبطال" من 4 إلى 5، ومقعدان أخيران للاتحادات التي تحقق أنديتها أفضل نتائج جماعية في الموسم السابق (مجموع عدد النقاط الحاصلة عليها مقسومة على عدد الأندية المشاركة).
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