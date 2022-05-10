صلاح.. ماني وفيرمينو.. أحدهم سيقع ضحية الصيف المقبل

سيقع واحد من محمد صلاح، ساديو ماني وروبيرتو فيرمينيو، نجوم ليفربول الإنجليزي ضحية للعام 2023، إذ كشفت تقارير إعلامية يوم الثلاثاء أن النادي الأحمر لن يكون قادراً على تجديد عقودهم التي ستنتهي العام المقبل، ما يعني التخلص من أحدهم.

ويتمسك الألماني يورغن كلوب مدرب الفريق بالاحتفاظ بالمهاجمين الثلاثة الذين قادوا ليفربول إلى تحقيق بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020 لأول مرة منذ 30 عاماً، وكذلك الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا 2019، لكن وفقاً لموقع "غول" العالمي فإن الاحتفاظ بهم جميعاً لن يكون ممكناً.



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ويدخل صلاح وماني وفيرمينيو العام الأخير من عقودهم مع ليفربول الشهر المقبل، وبخلاف النجم المصري فإن الثنائي السنغالي والبرازيلي لم يحظيا بمناقشات مهمة لتمديد مرحلتهما مع النادي الذي يحتل المركز الثاني حالياً في الدوري الإنجليزي.

وبحسب التقرير فإن ليفربول مطالب بتعديل هيكل الأجور الحالي من أجل الحفاظ على النجم محمد صلاح والذي يتردد أنه يطالب براتب كبير، وبالتأكيد فإن مطالبات ماني المتألق خلال هذا الموسم لن تكون بعيدة جداً عن زميله المصري، لكن أي عرض له ولفيرمينو يعتمد على نتيجة المفاوضات مع صلاح.



وتعاقد ليفربول في يناير الماضي مع الجناح الكولومبي لويس دياز قادماً من بورتو البرتغالي، وأصبح اللاعب اللاتيني أساسياً في فترة وجيزة بعد تألقه في المباريات التي تلت ارتدائه القميص الأحمر.

وسجل صلاح 22 هدفاً في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري، بينما أحرز زميله ماني 21 هدفاً في جميع المسابقات، بينما سجل فيرمينو المبتلى بالإصابات 11 هدفاً وقدم 4 تمريرات حاسمة.