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غوارديولا: طُلِب مني عدم الحديث عن هالاند

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غوارديولا هالاند
المهاجم النرويجي على أعتاب الانتقال إلى مانشستر سيتي

غوارديولا: طُلِب مني عدم الحديث عن هالاند

مانشستر - رويترز

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أكد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أنه جرى إبلاغه بعدم الحديث عن صفقة انتقال إرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند إلى فريقه متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حتى استكمال كافة الإجراءات.

ويعد المهاجم النرويجي هالاند (21 عاما) من أبرز المواهب المنتظر انتقالها هذا الصيف، بعدما سجل 85 هدفا في 88 مباراة مع دورتموند منذ انضمامه في يناير 2020.

وقال غوارديولا للصحفيين يوم الثلاثاء: أبلغني بروسيا دورتموند ومانشستر سيتي بأنه غير مسموح لي بالحديث عن أي شيء حتى تتم الصفقة.

وأضاف: لا يمكنني الحديث، وأنا آسف. هناك مجال كبير للحديث وأنا أود ذلك بكل أمانة. هما أبلغاني بعدم الحديث لسبب قانوني، وليس لأني لا أريد أن أفعل ذلك.

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