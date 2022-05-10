يورو 2024.. الافتتاح في ميونخ والختام ببرلين

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يوم الثلاثاء، أن مباراة الافتتاح يوم 14 يونيو في ميونخ، بينما ستقام المباراة النهائية ليورو 2024 على الاستاد الأولمبي في برلين.
وقررت اللجنة التنفيذية لليويفا في اجتماعها في فيينا الثلاثاء، أن يكون المركز الإعلامي لبطولة يورو 2024، في لايبزيغ.
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وقرر يويفا في سبتمبر 2018 منح ألمانيا حق استضافة يورو 2024 بعد تفوقها على تركيا.
وتحمل إيطاليا لقب البطل عقب تفوقها الصيف الماضي على إنجلترا في نهائي نسخة 2020 والتي أقيمت بعد موعدها المحدد بعام نظراً لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
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