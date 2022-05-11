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أراوخو يخرج من المستشفى بعد إصابة الرأس الخطيرة

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أراوخو برشلونة
الأورغوياني على الأرض بعد تعرضه إلى الإصابة الخطيرة

أراوخو يخرج من المستشفى بعد إصابة الرأس الخطيرة

برشلونة - د ب أ

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خرج الأوروغوياني رونالد أرواخو مدافع برشلونة الإسباني من المستشفى، بعدما قضى ليلة الثلاثاء هناك عقب تعرضه لإصابة في الرأس خلال المباراة التي فاز بها فريقه على سلتا فيغو 3 -1 بالدوري الإسباني.

وتعرض أرواخو لإصابة بارتجاج حينما اصطدم بزميله غافي، وذلك بعد مرور ساعة من اللعب بعدما حاول كلاهما اللحاق بالكرة في منتصف ملعب الفريق.

واحتاج كلا اللاعبين إلى تدخل الطاقم الطبي على أرض الملعب، فيما تلقى اللاعب البالغ من العمر 23 عاما علاجا دام لمدة عشر دقائق قبل مغادرة الملعب في سيارة الإسعاف.

وأكد برشلونة يوم الأربعاء أن أرواخو خرج من المستشفى وسيتم تقييم حالته لاحقا قبل عودته للملاعب.

وخاض اللاعب الدولي الأوروغوياني 42 مباراة مع الفريق هذا الموسم، بإجمالي 3181 دقيقة، ولا يوجد لاعب آخر في الفريق خاض دقائق أكثر منه باستثناء سيرخيو بوسكيتس وجوردي ألبا وفرينكي دي يونغ.

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