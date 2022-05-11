الألماني روديغر يوافق على الانتقال إلى ريال مدريد

كشفت شبكة "سكاي سبورتس" أن أنطونيو روديغر مدافع تشيلسي وافق على الانضمام إلى ريال مدريد بطل إسبانيا لمدة أربع سنوات، عندما ينتهي عقده مع النادي الإنجليزي في نهاية الموسم.

وقال توماس توخيل مدرب تشيلسي الشهر الماضي إن اللاعب الألماني البالغ عمره 29 عاما سيغادر النادي.



وانضم روديغر إلى تشيلسي من روما الإيطالي في 2017 وفاز بكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري الأبطال والدوري الأوروبي وكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية مع النادي اللندني.



وبسبب العقوبات التي فرضتها الحكومة البريطانية على الروسي، رومان أبراموفيتش، مالك تشيلسي في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية لن يكون بوسع النادي تجديد عقود اللاعبين أو شراء لاعبين جدد.



وأكد تشيلسي الأسبوع الماضي أنه توصل لاتفاق يسمح بانتقال ملكيته إلى تحالف يقوده رجل الأعمال الأميركي تود بولي، والذي يحظى بدعم مجموعة كليرليك كابيتال.



وقال تشيلسي في بيان إنه وافق على البيع مقابل 4.25 مليار جنيه إسترليني (5.2 مليار دولار) بعد الحصول على الموافقات المطلوبة.