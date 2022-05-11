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برشلونة يهزم سلتا ويتمسك بالمركز الثاني

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برشلونة ديباي أوباميانغ ديمبلي
ديباي يحتفل بهدفه في مرمى الضيوف

برشلونة يهزم سلتا ويتمسك بالمركز الثاني

برشلونة - د ب أ

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فاز فريق برشلونة على ضيفه سلتا فيغو 3 -1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل أهداف برشلونة ممفيس ديباي في الدقيقة 30 وبيير إيمريك أوباميانغ (هدفين) في الدقيقتين 41 و48، بينما سجل ياغو أسباس في الدقيقة 50.

ورفع برشلونة رصيده إلى 72 نقطة في المركز الثاني مؤقتا، وتوقف رصيد سلتا فيغو عند 43 نقطة في المركز الحادي عشر.

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