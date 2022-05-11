كلوب يطالب لاعبي ليفربول بتجاهل مانشستر سيتي

طالب يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، لاعبيه بتجاهل ما يقدمه مانشستر سيتي، والتركيز على أداء الفريق في ما تبقى من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وقال كلوب عقب مباراة الفريق أمام أستون فيلا: لن نهدر طاقتنا في التفكير على أمل خسارة مانشستر سيتي، الآن علينا أن نتعافى ونستعد لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، فلا تهاون في ذلك.
ويتأهب ليفربول لمواجهة تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت المقبل على ملعب ويمبلي.
ويخوض ليفربول مباراتيه المتبقيتين في الدوري الإنجليزي أمام ساوثهامبتون و وولفرهامبتون، بينما يخوض مانشستر سيتي مباراتيه الأخيرتين بالمسابقة أمام وست هام وأستون فيلا، وذلك بعد مباراته المؤجلة المقررة يوم الأربعاء أمام وولفرهامبتون.
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