ماني يبقي ليفربول في سباق الدوري الإنجليزي

أبقى فريق ليفربول على آماله المحدودة في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه الصعب على مضيفه أستون فيلا 2 -1 يوم الثلاثاء في المباراة المؤجلة من المرحلة الثالثة والثلاثين.

وتقدم البرازيلي دوغلاس لويز بهدف مبكر لأستون فيلا في الدقيقة الثالثة لكن بعد ثلاث دقائق فقط أدرك الكاميروني جويل ماتيب التعادل لليفربول.

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وفي الشوط الثاني تقمص المهاجم السنغالي الدولي ساديو ماني دور البطولة وسجل هدف الفوز لليفربول في الدقيقة 65.

وتعطلت مساعي ليفربول في منافسة مانشستر سيتي على اللقب بعد تعادله في الجولة الماضية مع ضيفه توتنهام بهدف لكل منهما.

ورفع ليفربول رصيده إلى 86 نقطة من 36 مباراة في المركز الثاني بفارق الأهداف فقط خلف سيتي المتصدر والذي خاض 35 مباراة، أما أستون فيلا فتوقف رصيده عند 43 نقطة في المركز الحادي عشر.

وبإمكان مانشستر سيتي أن يعاود الإنفراد بالصدارة من خلال المواجهة التي تجمعه بمضيفه وولفرهامبتون الأربعاء.