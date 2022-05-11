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نكونكو يربط استمراره مع لايبزيغ بالتأهل إلى "الأبطال"

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نكونكو لايبزيغ
كبار أندية أوروبا يراقبون الموهوب الفرنسي

نكونكو يربط استمراره مع لايبزيغ بالتأهل إلى "الأبطال"

لايبزيغ - د ب أ

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ربط لاعب خط الوسط كريستوفر نكونكو تمديد تعاقده مع لايبزيغ الألماني لكرة القدم بتأهل الفريق للمشاركة في دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.

وكشفت صحيفة "شبورت بيلد" أن الفرنسي نكونكو سيمدد عقده مع لايبزيغ لمدة عام آخر، فقط في حالة تأهل الفريق لدوري الأبطال.

ويحتل لايبزيغ المركز الرابع حاليا في الدوري الألماني ويمكنه حسم تأهله لدوري الأبطال عبر الفوز على أرمينيا بيليفيلد في المباراة المقررة يوم السبت المقبل في المرحلة الرابعة والثلاثين الأخيرة من المسابقة، بغض النظر عن نتائج منافسيه.

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