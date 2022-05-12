اتحاد جنوب إفريقيا غاضب من عرض المغرب

أعرب الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم الخميس عن غضيه احتجاجاً على عرض المغرب استضافة المباريات البيتية لليبيريا في تصفيات لأمم إفريقيا 2023 المقررة نهائياتها في ساحل العاج العام المقبل.

ولا تملك ليبيريا ملعباً بالمعايير الدولية لاستضافة مباريات المجموعة الحادية عشرة التي تضم المغرب وجنوب إفريقيا وزيمبابوي، وعرض الاتحاد المغربي استضافة مبارياتها البيتية الثلاث في المملكة.

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لكن جنوب إفريقيا أعربت عن اعتراضها على هذه الإمكانية وبعثت رسالة الخميس إلى الاتحاد الإفريقي للعبة "كاف" تحثه على عدم السماح للمغرب بمواجهة ليبيريا مرتين على أرضه.

وجاء في رسالة الاتحاد الجنوب إفريقي: تم إبلاغنا أن ليبيريا تعتزم خوض مبارياتها البيتية في التصفيات في المغرب، وهما يتواجدان في المجموعة نفسها.

وأضاف: تعارض جنوب إفريقيا هذا الاتفاق الذي يتعارض مع مبادئ اللعب النظيف لأن المغرب سيسافر أقل ويستمتع بميزة اللعب على أرضه أكثر من أي منتخب آخر في المجموعة.

وتابع: نحن نتفهم تحديات إيجاد المعايير الدولية في الملاعب الموجودة في القارة، لكننا ندعو إلى عدم استخدام ذلك لإلحاق الضرر بمنتخبات أو منح أخرى ميزة غير عادلة.

وكان المغرب خاض مبارياته الثلاث خارج قواعده في الدور الثاني في تصفيات كأس العالم 2022، على أرضه لأن غينيا بيساو والسودان لم يكن لديهما ملاعب بمعايير دولية، فيما حرم انقلاب في غينيا الأخيرة من اللعب على أرضها في التصفيات.

وفاز المغرب بكل مبارياته الست في التصفيات المونديالية، قبل أن يتخطى جمهورية الكونغو الديمقراطية (تعادلا 1-1 في كينشاسا وفاز المغرب في الدار البيضاء 4-1) في الدور الثالث الحاسم ليحجز بطاقته في مونديال قطر 2022.

ومن المقرر أن تنطلق التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023 أواخر مايو الحالي حيث ستقام جولتان في الفترة بين 30 منه و14 يونيو.

ومن المقرر أن يستضيف المغرب جنوب إفريقيا ويحل ضيفاً على ليبيريا خلال تلك الفترة.

وأدى اختيار الاتحاد الإفريقي المغرب لاستضافة المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا في 30 مايو الحالي، إلى اعتراض النادي الأهلي المصري كون الوداد البيضاوي المغربي مرشحا للتأهل إليها عقب فوزه الكبير على مضيفه بترو أتلتيكو الأنغولي 3-1 ذهاباً.

وطالب الأهلي المرشح بدوره بقوة إلى بلوغ المباراة النهائية بعدما أكرم وفادة ضيفه وفاق سطيف الجزائري برباعية نظيفة ذهاباً، بنقل المباراة النهائية إلى ملعب محايد وهدد باللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية.

وأصدر "كاف" بيانًا رسميًا الاثنين كشف من خلاله تقدم كل من السنغال والمغرب لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا، إلاّ أنّ الاتحاد السنغالي سحب عرضه.

ولم يحدد الاتحاد الإفريقي مكان إقامة المباراة في المغرب، لكن ملعب محمد الخامس الخاص بفريق الوداد البيضاوي سيكون الخيار الواضح لأن سعته البالغة 65 ألفًا هي الأكبر في المملكة.

وتقام مباراتا الإياب الجمعة والسبت حيث يلعب الوداد مع بترو أتلتيكو، ووفاق سطيف مع الأهلي تواليا.

ويسعى الأهلي، حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة (10 مرات)، إلى اللقب الثالث توالياً، فيما يطمح الوداد إلى اللقب الثالث في تاريخه.