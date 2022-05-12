إنتر يهزم يوفنتوس ويفوز بكأس إيطاليا

توج إنتر ميلان بلقب كأس إيطاليا لكرة القدم للمرة الثامنة في تاريخه، وذلك عقب فوزه على يوفنتوس 4 -2 في المباراة النهائية للبطولة والتي أقيمت على ملعب "أولمبيكو" في العاصمة الإيطالية روما يوم الأربعاء.



وتقدم إنتر عن طريق نيكولو باريلا في الدقيقة الخامسة، قبل أن يدرك أليكس ساندرو التعادل ليوفنتوس في الدقيقة 50، ثم أضاف دوسان فلاهوفيتش الهدف الثاني ليوفنتوس بعد ذلك بدقيقتين.

وفي الدقيقة 80 سجل هاكان شالهان أوغلو هدف التعادل الثاني لإنتر من ضربة جزاء، ليتم اللجوء إلى شوطين إضافيين لحسم اللقب.

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وفي الشوط الإضافي الأول وبالتحديد في الدقيقة 99 سجل إيفان برسيتش الهدف الثالث لإنتر من ضربة جزاء، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الرابع في الدقيقة 102.

ونجح إنتر في إضافة اللقب الثامن له في البطولة، وهو الأول منذ موسم 2010 -2011، إذ لم ينجح في التتويج بذلك اللقب منذ ذلك الحين.

ويأتي الفوز بالكأس في ظل محاولات إنتر ميلان الحفاظ على لقب الدوري الذي توج به الموسم الماضي، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 78 نقطة، بفارق نقطتين خلف ميلان المتصدر على بعد مرحلتين من نهاية الموسم.

على الجانب الأخر، جاءت خسارة لقب الكأس، لتكون بمثابة ضربة قوية ليوفنتوس، الذي خرج خالي الوفاض هذا الموسم، بعدما خرج من دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، كما أنه في المركز الرابع بترتيب الدوري برصيد 69 نقطة، ليأتي فشل الفريق في الحفاظ على لقب الكأس الفائز به الموسم الماضي ليكون بمثابة خيبة أمل جديدة.