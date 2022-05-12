تشيلسي يستعد لليفربول بثلاثية في مرمى ليدز

أرسل تشيلسي إنذارا شديد اللهجة لليفربول قبل لقائهما المرتقب بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعدما حقق فوزا كبيرا 3 - صفر على مضيفه ليدز يونايتد يوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة بينهما من المرحلة الثالثة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



وتقدم تشيلسي مبكرا بهدف في الدقيقة الرابعة عن طريق ماسون مونت، قبل أن تتضاعف معاناة ليدز، الذي اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه دانييل جيمس في الدقيقة 24، واستغل تشيلسي النقص العددي في صفوف منافسه، ليضيف هدفين آخرين في الشوط الثاني حملا توقيع كريستيان بوليسيتش وروميلو لوكاكو في الدقيقتين 55 و83 على الترتيب.

وارتفع رصيد تشيلسي، الذي يستعد لمواجهة ليفربول يوم السبت القادم على ملعب ويمبلي لعريق في العاصمة البريطانية لندن بنهائي كأس الاتحاد، إلى 70 نقطة، ليعزز موقعه في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

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في المقابل، توقف رصيد ليدز يونايتد، الذي تلقى خسارته الثامنة عشر في البطولة هذا الموسم والثالثة على التوالي، عند 34 نقطة في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع)، ليتأزم موقفه في صراعه من أجل تفادي الهبوط لدوري الدرجة الأولى>

ويتطلع تشيلسي للفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي والثأر من خسارته أمام ليفربول بركلات الترجيح في نهائي بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة هذا الموسم في فبراير الماضي.