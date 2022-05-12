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دي بروين يتألق في فوز سيتي الكبير على وولفرهامبتون

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دي بروين سيتي وولفرهامبتون
النجم البلجيكي سجل 4 أهداف

دي بروين يتألق في فوز سيتي الكبير على وولفرهامبتون

مانشستر - د ب أ

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أحرز النجم البلجيكي كيفن دي بروين أربعة أهداف قاد بها فريقه مانشستر سيتي للتقدم خطوة هامة نحو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، عقب فوزه الكاسح 5 - 1 على مضيفه وولفرهامبتون يوم الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الثالثة والثلاثين للمسابقة.


وتقمص دي بروين دور البطولة في اللقاء دون منازع، عقب تسجيله 4 أهداف لمانشستر سيتي في الدقائق 7 و16 و24 و60 على الترتيب، فيما أضاف رحيم ستيرلنغ الهدف الخامس في الدقيقة 84، بينما سجل لياندير ديندونكير هدف وولفرهامبتون الوحيد في الدقيقة 11.

وانفرد مانشستر سيتي بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، بعدما رفع رصيده إلى 89 نقطة في الصدارة، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه ليفربول قبل خوض الفريقين آخر لقائين لهما في المسابقة خلال الموسم الحالي، بينما توقف رصيد وولفرهامبتون، الذي حصد نقطة وحيدة من مبارياته الخمس الأخيرة في البطولة، عند 50 نقطة في المركز الثامن.

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