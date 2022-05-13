بعد الممر الشرفي.. ريال مدريد يرسل ليفانتي إلى الدرجة الثانية

دفع فريق ريال مدريد ضيفه ليفانتي إلى الهبوط لدوري الدرجة الثانية، بعدما سحقه 6 - صفر، يوم الخميس، في المرحلة السادسة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وارتفع رصيد الريال، الذي خسر ديربي العاصمة الإسبانية أمام جاره اللدود أتلتيكو في المرحلة الماضية، إلى 84 نقطة في صدارة البطولة التي حسم تتويجه بها رسميا هذا الموسم في وقت سابق.

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في المقابل، تجمد رصيد ليفانتي عند 29 نقطة ليظل في قاع الترتيب برصيد 29 نقطة ويتأكد هبوطه للدرجة الثانية، في ظل ابتعاده بفارق 6 نقاط خلف قادش، صاحب المركز السابع عشر (الرابع من القاع)، أولى مراكز الأمان، علما بأن ليفانتي أقام ممرا شرفيا لريال مدريد على شرف تتويجه بلقب الدوري.

وفي حال فوز ليفانتي في مباراتيه المتبقيتين بالبطولة هذا الموسم وخسارة قادش فيهما، سوف يتساوى الفريقان في رصيد 35 نقطة، ليحتكما حينها إلى المواجهات المباشرة، التي تصب في تلك الحالة في مصلحة قادش.

وكان الفريقان تعادلا 1 - 1 في مواجهتهما المباشرة بجولة الذهاب بالمسابقة، قبل أن يفوز قادش 2 - صفر في جولة الإياب.

ورغم الفوز الكبير للريال لكنه تحقق بأقل مجهود، وكان بإمكان نجومه إضافة المزيد من الأهداف لولا لجوء لاعبيه للاستعراض من ناحية، وسوء الحظ الذي طاردهم من ناحية أخرى.

وافتتح فيرلان ميندي التسجيل للريال في الدقيقة 13، قبل أن يضيف كريم بنزيمه ورودريغو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 19 و34 على الترتيب، فيما أضاف فينيسيوس جونيور الهدف الرابع في الدقيقة 45.

وأضاف فينيسوس الهدفين الخامس والسادس للريال في الدقيقتين 68 و83 على الترتيب، لينصب نفسه بطلا للمباراة دون منازع، عقب تسجيله 3 أهداف (هاتريك).