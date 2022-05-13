توتنهام يضرب أرسنال بثلاثية

أشعل توتنهام صراع التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد فوزه على غريمه التقليدي أرسنال 3 - صفر، في مباراة مؤجلة من المرحلة 22 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، يوم الخميس.

ورفع توتنهام رصيده إلى 65 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطة خلف أرسنال صاحب المركز الرابع، وبفارق خمس نقاط خلف تشيلسي صاحب المركز الثالث.

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وتقدم توتنهام عن طريق هاري كين في الدقيقة 22 من ضربة جزاء، قبل أن يضاعف اللاعب ذاته النتيجة في الدقيقة 37.

وفي الدقيقة 47 سجل سون هيونغ مين الهدف الثالث لتوتنهام.

وكان أرسنال قد أكمل المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه روب هولدينغ في الدقيقة 33 بعد حصوله على الإنذار الثاني بسبب تدخل قوي على سون هيونغ مين.