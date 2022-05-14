ليفاندوفسكي: أبلغت بايرن رغبتي بالرحيل

أعرب نجم هجوم فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم عن اعتقاده بإمكانية رحيله عن النادي البافاري خلال صيف العام الحالي.

وفي تصريحات لمحطة "سكاي"، قال البولندي الدولي، 33 عاما، يوم السبت:" طبعا لا يزال هناك عام في عقدي لكنني قلت إن علينا أن نتوصل إلى أفضل حل للجانبين، ويجب علينا أن ننتظر ما سيحدث".

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وكان المدير الرياضي للنادي حسن صالح حميديتش أكد في وقت سابق رغبة ليفاندوفسكي في الرحيل، وقد تلا ذلك إعلان اللاعب نفسه إنه لا يرغب في تمديد عقده الذي ينتهي في صيف 2023.

وكان تقرير لمحطة "شبورت 1" أفاد بتوصل وكيل اللاعب إلى اتفاق شفهي مع نادي برشلونة الإسباني بشأن إبرام عقد لمدة ثلاثة أعوام.

وأوضح ليفاندوفسكي أنه قال لصالح حميديتش " إذا جاء عرض فيجب علينا أن نفكر فيه، وكذلك الحال بالنسبة للنادي. ويجب على كلا الجانبين أن يفكرا في المستقبل. ولا أستطيع أن أقول أكثر من ذلك".

وتابع ليفاندوفسكي أن من الممكن أن تكون مباراة بايرن أمام فولفسبورغ هي آخر مباراة له في الدوري الألماني.

وقبل بدء المباراة، استبعد صالح حميديتش مجددا رحيل ليفاندوفسكي مبكرا وقال:" ليفاندوفسكي لديه عقد حتى صيف العام المقبل، هذه حقيقة واقعة"، وأضاف البوسني ردا على سؤال حول ما يتعين حدوثه من أجل تغيير موقف اللاعب:" لا أشغل نفسي بهذا الأمر لأن موقفنا دائما ما كان واضحا".