هالاند يسجل في مباراته الأخيرة بقميص دورتموند

أحرز إرلينغ هالاند هدفا في مباراته الأخيرة مع بوروسيا دورتموند ليقوده للفوز 2-1 على هيرتا برلين في ختام دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم يوم السبت ليخوض ضيفه ملحق البقاء.

وهز هالاند الشباك من ركلة جزاء ليدرك التعادل محرزا هدفه 86 في 89 مباراة مع دورتموند بجميع المسابقات منذ 2020. وأنهى دورتموند الموسم في المركز الثاني خلف بايرن ميونيخ المتوج باللقب.

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وسينضم المهاجم النرويجي إلى مانشستر سيتي في الموسم المقبل، حيث أشارت وسائل إعلام إلى أن إجمالي المبلغ المدفوع سيصل إلى 300 مليون يورو. وانتزع هيرتا التقدم في الدقيقة 18 من ركلة جزاء سددها الجزائري إسحاق بلفوضيل.

لكن دورتموند، الذي ودع العديد من اللاعبين بالإضافة إلى مايكل زورك المدير الرياضي، احتاج إلى وقت طويل لإدراك التعادل.

وحصل دورتموند على ركلة جزاء بعد لمسة يد على مارفين بلاتنهاردت وسددها هالاند، الذي كان هز الشباك في مباراته الأولى على الإطلاق في الدوري، في الشباك في الدقيقة 68.

وحسم يوسوفا موكوكو فوز دورتموند بتسديدة منخفضة ارتدت من القائم إلى داخل المرمى في الدقيقة 84 لينهي هيرتا الموسم في المركز 16 بعد انتزاع شتوتغارت الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع على كولونيا ليتقدم إلى المركز 15.

وكان فيلكس ماغات، الذي تولى المسؤولية في منتصف مارس آذار عندما كان هيرتا يحتل المركز 17، يأمل في قيادة الفريق للبقاء لكن الآن سيكون عليه مواجهة ثالث الترتيب في الدرجة الثانية في الملحق.