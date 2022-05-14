هبوط بيليفلد وبقاء شتوتغارت.. وهيرتا يخوض الملحق

أسدل الستار على الموسم الحالي من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، بهبوط أرمينيا بيلفيلد للدرجة الثانية وخوض هيرتا برلين ملحق الصعود والهبوط، ونجاة شتوتغارت في الجولة الأخيرة من البوندسليغا يوم السبت.

وانضم بيلفيلد إلى غرويتر فورت في رحلة الهبوط للدرجة الثانية بعد تعادله مع ضيفه لايبزيغ 1 - 1 في الوقت الذي أنهى فيه هيرتا برلين الموسم في المركز الثالث من القاع بخسارته أمام مضيفه بوروسيا دورتموند 1 - 2 بينما نجا شتوتغارت بسيناريو مثير عبر فوزه القاتل على ضيفه كولن 2 - 1.

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وتذيل فورت الترتيب برصيد 19 نقطة وجاء بيلفيلد في المركز قبل الأخير برصيد 28 نقطة وحل هيرتا برلين في المركز السادس عشر، حيث سيلتقي في ملحق الصعود والهبوط مع صاحب المركز الثالث بالدرجة الثانية، وجاء شتوتجارت في المركز الخامس عشر برصيد 33 نقطة متفوقا بفارق الأهداف عن هيرتا برلين.

ورغم التعادل فقد تأهل لايبزيغ لدوري أبطال أوروبا، مستفيدا من خسارة فرايبورغ على ملعب باير ليفركوزن 1 - 2. وتحددت هوية المشاركين في دوري الأبطال، وهم بايرن ميونخ البطل وبوروسيا دورتموند الوصيف وليفركوزن صاحب المركز الثالث ولايبزيغ صاحب المركز الرابع، على أن يشارك يونيون برلين صاحب المركز الخامس في الدوري الأوروبي وفرايبورغ صاحب المركز السادس في دوري المؤتمر الأوروبي.

وأنهى بايرن مشواره في الموسم الحالي بالتعادل مع مضيفه فولفسبورغ 2 - 2 كما تعادل ماينز مع ضيفه أينتراخت فرانكفورت 2 - 2 في الوقت الذي اكتسح فيه بوروسيا مونشنغلادباخ ضيفه هوفنهايم 5 - 1 وفاز يونيون برلين على ضيفه بوخوم 3 - 2 وأوغسبورغ على غرويتر فورت 2 - 1.

وعلى ملعب شوكو أرينا، تقدم ياني سيرا بهدف لبيلفيلد في الدقيقة 70 لكن ويلي أوربان خطف هدف التعادل للايبزيغ في الوقت بدل الضائع. وعلى استاد مرسيدس بنز أرينا، تقدم ساسا كالادزيتش بهدف لشتوتغارت في الدقيقة 12 ثم تعادل أنطوني موديست لكولن في الدقيقة 59، وخطف واتارو إيندو هدف البقاء لشتوتغارت في الوقت بدل الضائع للمباراة.

وعلى ملعب سيغنال إيدونا بارك، تقدم هيرتا بهدف عن طريق إسحاق بلفوضيل من ضربة جزاء في الدقيقة 18 لكن دورتموند رد بهدفين حملا توقيع إيرلنغ هالاند من ضربة جزاء في الدقيقة 68 ويوسوفا موكوكو في الدقيقة 84. وعلى ملعب بوروسيا بارك، قلب جلادباخ تأخره بهدف أمام هوفنهايم إلى فوز كاسح بخماسية.

وتقدم هوفنهايم بهدف عن طريق اندري كراماريتش في الدقيقة الثالثة لكن لارس ستيندل أدرك التعادل لغلادباخ في الدقيقة 26 ثم أضاف الحسن بليا الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 44 وتكفل جوناس هوفمان بتسجيل الهدفين الثالث والخامس في الدقيقتين 45 و68 وأحرز بريل إيمبولو الهدف الرابع في الدقيقة 53. الفوز رفع رصيد غلادباخ إلى 45 نقطة في المركز العاشر بفارق نقطة واحدة خلف هوفنهايم صاحب المركز التاسع.

وعلى استاد آندر آلتن فورستيري، فاز يونيون برلين على ضيفه بوخوم بثلاثة أهداف مقابل هدفين. وتقدم يونيون برلين بهدفين حملا توقيع غريسشا بورميل وتايوو اونيى من ضربة جزاء في الدقيقتين الخامسة و25. وأدرك بوخوم التعادل بهدفين عن طريق سيمون زولر وإدوارد لويين في الدقيقتين 55 و79 لكن تايوو اونيى خطف هدف الفوز ليونيون قبل دقيقتين من النهاية.

وعلى ملعب باي أرينا، تقدم لوكاس ألاريو بهدف لليفركوزن في الدقيقة 54 ثم أدرك يانيك هابيرير التعادل لفرايبورغ في الدقيقة 88 لكن ازيكويل بالاسيوس خطف هدف الفوز لليفركوزن في الوقت بدل الضائع للمباراة. وعلى ملعب فوكسفاغن أرينا، تقدم بايرن بهدفين عن طريق يوسيب ستانيشيتش وروبرت ليفاندوفسكي في الدقيقتين 17 و40 لكن فولفسبورغ رد بهدفين حملا توقيع جوناس ويند وماكس كروز في الدقيقتين 45 و58.