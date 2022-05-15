برنتفورد يقلب خسارته إلى فوز ويقرب إيفرتون من مراكز الهبوط

أحرز يوان ويسا هدفا وساهم في هدف آخر ليضاعف برنتفورد معاناة إيفرتون في الهروب من الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما فاز عليه 3-2 في ملعب غوديسون بارك يوم الأحد.

وبدأ إيفرتون المباراة بشكل رائع وسجل المهاجم دومينيك كالفرت-لوين هدفه الأول منذ أغسطس الماضي بعدما تابع تسديدة ريتشارليسون. لكن انقلبت المباراة بعدما استحق الشاب جاراد برانثويت مدافع إيفرتون الطرد بسبب منع لاعب من الانفراد بالمرمى في الدقيقة 18.

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وسيطر برنتفورد على اللعب وسدد ويسا كرة حولها شيموس كولمان قائد إيفرتون بطريق الخطأ في مرماه، ليدرك التعادل 1-1. وأعاد ريتشارليسون مهاجم إيفرتون تقدم أصحاب الأرض من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه في نهاية الشوط الأول.

لكن برنتفورد سجل هدفين بالرأس عن طريق ويسا وريكو هنري في غضون ثلاث دقائق فقط بعد مرور حوالي ساعة من اللعب، ثم نال سالومون روندون مهاجم إيفرتون بطاقة حمراء قرب النهاية بسبب خطأ عنيف.

ويحتل إيفرتون المركز 16 وبفارق نقطتين عن بيرنلي القابع في بداية منطقة الهبوط ويملك كل منهما مباراتين. ويأتي برنتفورد في المركز 11 وله 46 نقطة.