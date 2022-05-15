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ميلان يعبر أتالانتا ويصبح على بعد خطوة من الحسم

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الهدف الأول

ميلان يعبر أتالانتا ويصبح على بعد خطوة من الحسم

ميلان - رويترز

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فاز ميلان بصعوبة 2-صفر على ضيفه أتالانتا ليقطع خطوة مهمة نحو إحراز لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الأحد.

وبعد شوط أول بلا أهداف، هز رافائيل لياو الشباك بعد انفراد بالمرمى في الدقيقة 57، وأضاف المدافع ثيو هرنانديز الهدف الثاني قبل ربع ساعة من النهاية بتسديدة أرضية قوية.

وأصبح رصيد ميلان 83 نقطة من 37 مباراة، وبفارق خمس نقاط عن إنتر ميلان حامل اللقب وصاحب المركز الثاني الذي يواجه كالياري اليوم أيضا.

وإذا فشل إنتر في الانتصار، سيضمن ميلان حصد لقب الدوري لأول مرة منذ 2011، وقبل خوض منافسات الجولة الأخيرة الأسبوع المقبل.

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