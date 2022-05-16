البرتغالي بيسيرو يتولى تدريب نيجيريا

عيّن الاتحاد النيجيري لكرة القدم البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرباً جديداً للمنتخب، بعد ستة أسابيع من استقالة الجهاز التدريبي السابق.
وقال الاتحاد النيجيري في بيان يوم الاثنين إن تعيين المدرب البالغ من العمر 62 عاماً بمفعول يسري فوراً في انتظار توقيع شروط العقد.
وأضاف أن بيسيرو الذي لعب كمهاجم خلال مسيرته الكروية يتمتع بخبرة واسعة ومتنوعة في تدريب الأندية الكبرى والمنتخبات الوطنية على امتداد أربع قارات مختلفة، وهي أوروبا وآسيا وإفريقيا وأميركا الجنوبية.
وسيقود المدرب الجديد منتخب "النسور " في المباراتين الوديتين المقبلتين مع المكسيك والإكوادور، بعدما ترك منصبه كمدرب لمنتخب فنزويلا في أغسطس الماضي لعدم تلقيه راتبه على مدى سنة.
وقال الاتحاد إن بيسيرو سيكون مدعوماً بجهاز فني يضم المهاجمين الدوليين النيجيريين السابقين فينيدي جورج وإيكي شورونمو وساليسو يوسف.
واستقال المدرب السابق للمنتخب أوغوستين إيغوافوين ومساعدوه في مارس الماضي، بعد الفشل في التأهل إلى مونديال قطر 2022، بعدما أقصتهم غانا بقاعدة أفضلية الهدف خارج الأرض.
وكانت هذه المرة الأولى تفشل فيها نيجيريا في التأهل إلى نهائيات كأس العالم منذ العام 2006.
وانتقدت حينها الجماهير النيجيرية الأسلوب التكتيكي للمدافع الدولي السابق إيغوافوين البالغ من العمر 56 عاماً والذي تم تعيينه مدرباً للمنتخب بصفة مؤقتة في ديسمبر الماضي، عقب إقالة الألماني-الفرنسي غيرنوت رور.
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