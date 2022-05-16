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الموهوب فيرتز مهدد بالغياب عن كأس العالم

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فيرتز
فيرتز "يساراً" خلال مباراة سابقة مع ليفركوزن

الموهوب فيرتز مهدد بالغياب عن كأس العالم

برلين - د ب أ

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لا يتوقع جيراردو سيواني المدير الفني لفريق باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم عودة المهاجم الألماني الدولي فلوريان فيرتز من الإصابة الخطيرة التي يعاني منها في الركبة حتى العام المقبل.

وقال سيواني في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) خلال توجهه إلى المكسيك، في جولة للفريق تستمر لمدة أسبوع بعد نهاية الموسم، إن هذا يعني أنه من غير المرجح أن يشارك اللاعب البالغ من العمر 19 عاما في كأس العالم 2022 التي تنطلق في قطر في 21 نوفمبر المقبل.

وقال سيواني :ستكون العودة في أكتوبر أو إذا بات بحالة جيدة، وتمكن من التدريب، قد يشارك في مباراة واحدة. لكنني لا أتوقع عودة فلوريان حتى عام 2023.

وتبدأ عطلة الدوري الألماني في منتصف نوفمبر وتنتهي في يناير، لتفادي التداخل مع كأس العالم.

وقال سيواني إن فيرتز قد يتواجد في قائمة المنتخب الألماني لكاس العالم لكن هذا القرار يخص المدير الفني للمنتخب هانزي فليك.

وتعرض فيرتز لتمزق في الرباط الصليبي للركبة في مارس، وهو ما تطلب خضوعه لعملية جراحية.

وقال سيواني إن مرحلة إعادة تأهيل اللاعب "تسير بشكل جيد في الوقت الحالي" مضيفا أن فترة التعافي تعتمد أيضا على "مدى الانضباط وجدية العمل".

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