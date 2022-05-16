إيفرتون يساعد الشرطة في القبض على مشجعيه

يساعد إيفرتون الشرطة في تحديد هوية المشجعين المتهمين بتوجيه إساءة عنصرية لأفراد بعائلتي مهاجم برنتفورد إيفان توني والمدافع ريكو هنري خلال مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد بملعب غوديسون بارك.



وكتب هنري، الذي سجل هدف فوز برنتفورد 3-2 أمام تسعة من لاعبي إيفرتون، عبر "تويتر" أن البعض من مشجعي الفريق المضيف استهدفوا والدته في المدرجات.



وأضاف هنري: رؤية أمي مستاءة بعد تعرضها للإهانة العنصرية من عدد من مشجعي إيفرتون أشعل النار بداخلي.



وأشار توني عبر "تويتر" كذلك إلى أن عائلته تعرضت أيضا لسوء معاملة من أحد الأشخاص.



وأوضح برنتفورد أنه على علم بالوقائع وقدم تقريرا للشرطة بينما قال إيفرتون إنه يتعاون مع السلطات لتعقب المتورطين.



وذكر برنتفورد سنقدم دعمنا لعائلتي ريكو وإيفان وسنتعاون بشكل كامل خلال التحقيق وأي إجراءات قانونية لاحقة.



ويتقدم إيفرتون بفارق نقطتين فقط عن مراكز الهبوط مع تبقي مباراتين.

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