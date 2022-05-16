تن هاغ يأمل استمرار "العملاق" رونالدو مع يونايتد

يأمل إيريك تن هاغ ،المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد أن يظل كريستيانو رونالدو في النادي إذ أشاد بالمهاجم المخضرم في مقابلة مع صحيفة "دي تليغراف" الهولندية نُشرت يوم الاثنين.
وقال تن هاغ: "رونالدو عملاق، إنني أتطلع إلى العمل معه وأعتقد أنه لا يزال طموحًا للغاية، بالطبع أود الاحتفاظ به. لقد كان مهمًا جدًا لمانشستر يونايتد هذا العام، ويمتلك إحصائيات رائعة.
ويملك رونالدو (37 عاماً) عقد حتى عام 2023 مع مانشستر يونايتد، لكن كانت هناك شكوك حول ما إذا كان سيبقى بعد موسم صعب يحتل فيه يونايتد المركز السادس، وغاب عن دوري أبطال أوروبا المقبل ولم يضمن لنفسه بعد مكانًا على الأقل في الدوري الأوروبي.
لكن يبدو أن البرتغالي مستعد للبقاء إذ قال لمجلة النادي إنه يتمنى حظا سعيدا لتين هاغ وأعرب عن أمله بالفوز بالألقاب الموسم المقبل.
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