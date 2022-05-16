.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

تن هاغ يأمل استمرار "العملاق" رونالدو مع يونايتد

  • الخط
رونالدو مانشستر يونايتد تشيلسي
رونالدو يرتبط بعقد مع يونايتد حتى 2023

تن هاغ يأمل استمرار "العملاق" رونالدو مع يونايتد

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

يأمل إيريك تن هاغ ،المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد أن يظل كريستيانو رونالدو في النادي إذ أشاد بالمهاجم المخضرم في مقابلة مع صحيفة "دي تليغراف" الهولندية نُشرت يوم الاثنين.

وقال تن هاغ: "رونالدو عملاق، إنني أتطلع إلى العمل معه وأعتقد أنه لا يزال طموحًا للغاية، بالطبع أود الاحتفاظ به. لقد كان مهمًا جدًا لمانشستر يونايتد هذا العام، ويمتلك إحصائيات رائعة.

ويملك رونالدو (37 عاماً) عقد حتى عام 2023 مع مانشستر يونايتد، لكن كانت هناك شكوك حول ما إذا كان سيبقى بعد موسم صعب يحتل فيه يونايتد المركز السادس، وغاب عن دوري أبطال أوروبا المقبل ولم يضمن لنفسه بعد مكانًا على الأقل في الدوري الأوروبي.

لكن يبدو أن البرتغالي مستعد للبقاء إذ قال لمجلة النادي إنه يتمنى حظا سعيدا لتين هاغ وأعرب عن أمله بالفوز بالألقاب الموسم المقبل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
عقبة تركيا أمام انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو.. لماذا؟ عقبة تركيا أمام انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو.. لماذا؟
اكتشف المزيد