رئيس وزراء بريطانيا يصف حديث كلوب بـ"العار"

عبر مقر الإقامة الرسمية لرئيس الوزراء البريطاني المعروف بـ "داونينغ ستريت" عن استيائه من الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول بعد دفاعه عن الجماهير التي أطلقت صافرات استهجان تجاه الأمير ويليام دوق كامبريدج أثناء أداء النشيد الوطني قبل مواجهة الفريق أمام تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأظهرت عدة لقطات قيام جماهير ليفربول التي حضرت اللقاء في ملعب ويمبلي الشهير بإطلاق صافرات استهجان خلال أداء النشيد الوطني البريطاني قبل النهائي والإيماء بحركات مسيئة ومشينة عندما أظهرت شاشة الملعب صورة الأمير ويليام وهو يردد النشيد وعندما كان يصافح اللاعبين، ليوضح كلوب في مؤتمر لاحق أن "الجماهير لن تطلق صافرات استهجان دون سبب".

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وكشف متحدث رسمي لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأنه لا يوجد أي سبب يدفع الجماهير لاستهجان النشيد الوطني ردا على كلوب مضيفا بأن ما حدث "عار كبير".

وكان كلوب قد أشاد بمشجعي الفريق في المؤتمر الخاص بمواجهة فريقه أمام ساوثهامبتون يوم الثلاثاء واصفا إياهم بالرائعين مضيفا: بالطبع أفكر في مثل هذه الأمور ولكن في مثل هذه الحالات من الأفضل أن تتساءل لماذا حدث هذا؟ لم تكن الجماهير لتصفر لو لم يكن هناك سببا، أنا لست هنا منذ مدة طويلة ولكن لا بد أن الأمر له علاقة بشيء تاريخي وهي أشياء تستطيعون إجابتها أفضل مني بكل تأكيد. غالبية المشجعين أذكياء ورائعين لذلك لم يكونوا ليفعلوا ذلك دون أسباب.

وكانت ظهرت تقارير سابقة بأن الجماهير سبق وأظهرت استهجانها قبل مباراة الفريقين في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية والذي أقيم على الملعب نفسه أواخر فبراير الماضي.