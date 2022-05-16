كيليني يودع يوفنتوس بطريقة عاطفية

ودع المدافع المخضرم جورجيو كيليني فريقه يوفنتوس يوم الاثنين بعد قرار رحيله عن النادي الإيطالي.
وأكد كيليني (37 عاماً) أنه يرحل بـ"سعادة وامتنان" عن النادي الذي مثل له كل شيء وأعطى معنى لحلمه كلاعب كرة القدم.
وكتب كيليني عبر حساباته على شبكات التواصل الإجتماعي يوم الاثنين: شكرا لكم جميعا، الجماهير والمنافسين ، شكرا لكم على الترحيب بي ودعمي ، شكرا لكم على إعطاء معنى لكلمة حلم، شكرا لكم حتى النهاية.
وانضم كيليني إلى يوفنتوس في 2005 قادما من فيورنتينا، وخلال مسيرة استمرت 17 عاما مع الفريق توج بـ19 لقبا مختلفا.
وأوضح كيلني: يوفنتوس كان كل شيء بالنسبة لي، خبرة الشباب والنضج والرغبة في الفوز وفرحة الفوز وقبول الهزيمة ومشاعر التحدي.
وأكد: الفرحة للمغامرة التي تنتهي بهذا الشكل، لتحقيق كل الأحلام والبقاء إلى الأبد في تاريخ هذا النادي العظيم، نقتسم الكثير من القيم والمشاعر التي لن تمحى أبدا.
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