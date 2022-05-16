ليفربول يقيّم إصابتي صلاح وفان دايك

يقيّم نادي ليفربول لياقة نجمه المصري محمد صلاح وقلب دفاعه الهولندي فيرجيل فان دايك، عشية مواجهة ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بحسب مدربه الألماني يورغن كلوب.

ويتعيّن على الفريق الأحمر تحقيق الفوز ليحتفظ بأمل التتويج بلقب البريميرليغ، والإبقاء على آماله بتحقيق رباعية تاريخية في إنجلترا، بعد إحرازه لقبي كأس الرابطة والكأس المحلية، علماً أنه بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا حيث يلاقي ريال مدريد الإسباني نهاية الشهر الجاري في باريس.

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وتنفّس ليفربول الصعداء، بعد سقوط مانشستر سيتي المتصدر في فخ التعادل على أرض وست هام 2-2 الأحد، فأصبح الفارق أربع نقاط مع مباراة أقل لليفربول الذي يحل ضيفاً على ساوثهامبتون الثلاثاء في المرحلة 37 قبل الأخيرة.

وتقام المرحلة الأخيرة الأحد المقبل، حيث يلعب ليفربول مع ضيفه ولفرهامبتون ويستقبل مانشستر سيتي أستون فيلا، علماً أن الفارق حالياً لمصلحة سيتي (+7).

وكان ليفربول تفوّق على تشيلسي بركلات الترجيح السبت محرزاً لقب الكأس العريقة، وهي الثانية له هذا الموسم.

لكن كلوب يترقب مدى إصابة صلاح وقطب دفاعه فان دايك اللذين خرجا من مواجهة ملعب ويمبلي، إذ قال لمراسلين صحافيين الاثنين: هذه العملية لم تنته بعد لأننا خضنا 120 دقيقة قبل يومين. لذا يتعيّن علي اتخاذ قرارات كثيرة عندما يعود الشبان اليوم. ثم سنعتمد التشكيلة، لكن سنرى من القادر على المساعدة. الدقائق الثلاثون الأخيرة في ويمبلي صنعت الفارق.