مبابي يتأهب للإعلان عن وجهته المستقبلية

أكد النجم الفرنسي الدولي كيليان مبابي بأنه حدد "تقريبا" الفريق الذي سيلعب له في الموسم المقبل وأنه سيعلن عن ذلك قريبا.

وتردد مرارا منذ فترة طويلة احتمال انتقال نجم هجوم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى ريال مدريد الإسباني.

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وأفادت تقارير إعلامية بأن مبابي لم يعلق على الانتقال المحتمل خلال حفل تكريم أقيم مساء الأحد.

وذكر تقرير لصحيفة "ليكيب" الفرنسية الرياضية الصادرة يوم الاثنين أن اللاعب الفائز مع منتخب فرنسا بكأس العالم عام 2018،قال عن موعد إعلان قراره: لن يستغرق الأمر طويلا.

وحسب التقرير قال مبابي (23 عاماً) خلال حفل تكريمه كأحسن لاعب في الدوري الفرنسي مساء الأحد إنه سيكشف قبل وقت طويل من تجمع المنتخب الفرنسي في الثامن والعشرين من الشهر الجاري عن السر الخاص بمستقبله، والذي يجري التكهن حوله منذ أسابيع.



من جانبها، قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية الرياضية إن مبابي اتخذ قراره لصالح ريال مدريد منذ فترة طويلة.

وثارت تكهنات حول احتمال تمديد مبابي لعقده مع نادي العاصمة الفرنسية.