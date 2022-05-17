رئيس الاتحاد الأوروبي: ريال مدريد "قط" بـ9 أرواح

وصف ألكسندر شيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" فريق ريال مدريد الإسباني بأنه قط بتسعة أرواح، بعد مسيرته المبهرة إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقلب الريال تأخره بهدفين أمام باريس سان جيرمان إلى فوز مثير في دور الستة عشر لدوري الأبطال ثم أطاح بتشيلسي من دور الثمانية بعد معركة قوية.

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كما حول النادي الإسباني تأخره 3 -4 أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب الدور قبل النهائي إلى فوز مثير في مجموع المباراتين ليصعد إلى النهائي في مواجهة ليفربول.

وكان الريال متأخرا 3 -5 أمام سيتي في مجموع المباراتين حتى الدقيقة الأخيرة من مباراة الإياب، لكن رودريغو سجل هدفين في الوقت بدل الضائع ثم حسم كريم بنزيمة فوز الفريق بهدف من ضربة جزاء في الوقت الإضافي.

وقال شيفيرين يوم الثلاثاء: خاصة في الدور قبل النهائي شككت في قدرة الريال على الإطاحة بمانشستر سيتي، لاسيما بعد الخسارة في مباراة الذهاب.

وأضاف شيفيرين في مقابلة مع موقع "24 يو أر" السلوفيني: هم بالتأكيد لديهم تسعة أرواح مثل القطط.

وأشار: لكن لديهم أيضا المعجزة كريم بنزيمة الذي قلت له عدة مرات إنه في رأيي واحد من أكثر اللاعبين الذين تم التقليل من شأنهم في تاريخ كرة القدم، ولوكا مودريتش كلما كبر في السن كلما تطور أداؤه.