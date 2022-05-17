في ليلة وداع كيليني وديبالا.. يوفنتوس يتعادل مع لاتسيو

سقط يوفنتوس في فخ تعادل مخيب أمام ضيفه لاتسيو 2-2 في أمسية وداع نجميه جورجو كييليني والأرجنتيني باولو ديبالا الإثنين في ختام المرحلة السابعة والثلاثين من بطولة ايطاليا لكرة القدم.

وسجل الصربي دوشان فلاهوفينش (10) والإسباني الفارو موراتا (36) هدفي يوفنتوس، والبرازيلي أليكس ساندرو (51 خطأ في مرمى فريقه) والصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش (90+5) هدفي لاتسيو.

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وحظي كييليني (37 عاما) بتكريم جماهير فريق "السيدة العجوز" عندما غادر الملعب في الدقيقة 17، توقيت رمزي دلالة على 17 موسما أمضاها من نادي "السيدة العجوز"، تاركا مكانه للدولي الهولندي ماتيس دي ليخت.

ولعب كييليني الدقائق الأخيرة مع يوفنتوس على ملعب "أليانز ستاديوم" بعدما أكد الأسبوع الماضي رحيله في نهاية الموسم الحالي.

وحيا كييليني الذي توج بـ19 لقبا مع يوفنتوس منذ بداية مسيرته معه عام 2005، زملاءه بابتسامة عرضية ومنح شارة القيادة الى صانع الالعاب الدولي الارجنتيني باولو ديبالا الذي ودع الجماهير في الدقيقة 78 تاركا مكانه للنروجي مارتن بالومبو كونها مباراته الاخيرة له ايضا على ملعب السيدة العجوز لانه عقده ينتهي هذا الصيف ايضا ولم يتوصل الى اتفاق مع المسؤولين من اجل تمديده.

انضم ديبالا (28 عاماً) إلى يوفنتوس في العام 2015 وأحرز معه لقب الدوري خمس مرات وجائزة افضل لاعب في موسم 2020، وعُيّن نائباً لقائد الفريق مع بداية الموسم الحالي، لكن غياباته العدة بسبب الإصابة أثرت على أدائه في تشكيلة "السيدة العجوز".

وكان يوفنتوس يمني النفس بالعودة الى سكة الانتصارات عقب خسارته المباراة النهائية لمسابقة الكأس الأربعاء الماضي أمام غريمه إنتر ميلان 2-4 بعد التمديد (الوقت الأصلي 2-2)، لكنه فرط في فوزه في الوقت بدل الضائع فاكتفى بنقطة واحدة رفع بها رصيده الى 70 نقطة في المركز الرابع مقابل 63 نقطة للاتسيو الخامس.

ونجح المدرب السابق ليوفنتوس ماوريتسيو ساري في انتزاع نقطة ثمينة ضمن بها فريقه إنهاء الموسم في احد المركزين الخامس او السادس وبالتالي المشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الموسم المقبل

ويتقدم لاتسيو بفارق ثلاث نقاط عن جاره روما السادس ويكفيه التعادل في المرحلة الاخيرة امام هيلاس فيرونا لضمان المركز الخامس، فيما يحل روما ضيفا على تورينو.

ومنح فلاهوفيتش التقدم ليوفنتوس بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية من الدولي الإسباني ألفارو موراتا (10) رافعا رصيده الى 23 هدفا في المركز الثاني على لائحة الهدافين.

وعزز موراتا تقدم يوفنتوس عندما تلقى كرة من الكولومبي خوان كوادرادو داخل المنطقة فتلاعب بالدفاع وسددها بيمناه في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس الألباني توماس ستراكوشا (36).

وهو الهدف التاسع لموراتا هذا الموسم.

ونجح لاتسيو في تقليص الفارق مطلع الشوط الثاني اثر ركلة ركنية انبرى لها دانيلو كاتالدي وتابعها المدافع الإسباني باتريك برأسه ارتطمت بقدم البرازيلي أليكس ساندرو وعانقت الشباك (51).

وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تلفظ انفاسها الاخيرة وتحديدا الدقيقة الخامسة الاخيرة من الوقت بدل لاضائع، خطف ميلينكوفيتش سافيتش هدف التعادل.

- سمبدوريا يسحق فيورنتينا -

وفي مباراة ثانية، سحق سمبدوريا ضيفه فيورنتينا وأضعف حظوظه في المنافسة على بطاقتي مسابقتي يوروبا ليغ وكونفرس ليغ الموسم المقبل عندما تغلب عليه 4-1.

وبكر سمبدوريا بالتسجيل عبر أليكس فيراري عندما تابع من مسافة قريبة كرة عرضية لأنتونيو كاندرفيا (16)، وأضاف القائد المخضرم فابيو كوالياريلا (39 عاما) الهدف الثاني بكرة ساقطة رائعة من مسافة قريبة اثر تمريرة من المغربي الأصل الألماني الجنسية عبد الرحيم الصابري (30).

وتابع سمبدوريا أفضليته في الشوط الثاني خصوصا في الهجمات المرتدة مستغلا اندفاع الضيوف لتقليص الفارق، فأضاف الدنماركي مورتن ثورسبي الهدف الثالث اثر تمريرة زاحفة من داخل المنطقة لكاندريفا فتابعها قوية بيسراه داخل المرمى، قبل أن يختم الصابري المهرجان بهدف رابع بتسديدة من حافة المنطقة اثر تمريرة من فرانشيسكو كابوتو (84).

وحصل فيورنتينا على ركلة جزاء انبرى لها الأرجنتيني نيكولاس غونساليس بنجاح (89).

وتجمد رصيد فيورنتينا عند 59 نقطة في المركز السابع بفارق المواجهتين المباشرتين عن أتالانتا الثامن وبفارق نقطة واحدة خلف روما صاحب المركز السادس، فيما رفع سمبدوريا رصيده الى 36 نقطة في المركز السادس عشر.

وكان فيورنتينا يمني النفس بكسب النقاط الثلاث لانتزاع المركز السادس من روما خصوصا وانه كان تغلب على فريق العاصمة 2-صفر في المرحلة السابقة.