كلوب يرفض دخول ليفربول "صراع مبابي"

كشف يورغن كلوب مدرب ليفربول أن فريقه لا يتجاهل إمكانات كيليان مبابي، لكنه لن يدخل الصراع على ضم مهاجم باريس سان جيرمان.



واستمر المهاجم الفرنسي في صفوف باريس سان جيرمان هذا الموسم رغم اهتمام ريال مدريد بضمه، وقدم أفضل مستوياته بعدما أحرز 36 هدفا في 45 مباراة في جميع المسابقات.



وينتهي عقد اللاعب الفائز بكأس العالم، والبالغ من العمر 23 عاما، في يونيو المقبل وسط تكهنات بشأن مستقبله في الأسابيع الأخيرة، بينما لم يتحدث كلوب عن وجود أي اتصال بين اللاعب وليفربول.



وقال كلوب للصحافيين قبل مواجهة ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الثلاثاء: بالطبع نحن مهتمون بكيليان. لسنا عميانا، ليس لدي ما أقوله بشأن تقارير التواصل بين كيليان وليفربول.. كل شيء على ما يرام.



وتأتي تعليقات كلوب مع محاولة ليفربول التوصل لاتفاق بتمديد تعاقد الهداف محمد صلاح، بينما ذكرت تقارير أن زميله المهاجم ساديو ماني تلقى بعض العروض للرحيل.



وقال كلوب: نحن بالطبع نحب مبابي، إذا كنت لا تحبه، فعليك أن تشك في نفسك، لكن لا يمكننا أن نكون جزءا من هذا الصراع. يجب أن تكون هناك أندية أخرى مشاركة، وهذا جيد. إنه لاعب رائع.



وإذا فاز ليفربول يوم الثلاثاء فإنه سيصبح على بُعد نقطة واحدة من مانشستر سيتي المتصدر قبل خوض منافسات الجولة الأخيرة.

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